В результате теракта в Джакарте трое полицейских - ФОТО

Еще, по меньшей мере, десяти человек получили ранения. Как рассказал журналистам в четверг утром, 25 мая, представитель полиции Индонезии Ирджен Сетьо Васисто, взрывы прогремели возле автовокзала в восточной части столицы с разницей в несколько минут.

Было нападение в Манчестере, в Британии. Рядом с нами, на Филиппинах, Исламское государство устроило теракт в городе Марави. Нападение у нам, скорее всего, это часть одной террористической волны по всему миру, – считает полицейский. Он также отметил, что есть информация и о других готовящихся в ближайшее время терактах, но где и когда они произойдут, власти пока не смогли выяснить.

Вместе с тем, исполнительный директор Института международного миротворчества Бапак Тауфик Андри считает, что взрывы в Джакарте были актом мести в адрес полиции страны.

Он также предположил, что нападавшие связаны с группировкой Исламское государство.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Индонезии в восточной части города Джакарт в среду, 24 мая, прогремели взрывы. Дважды взорвалось возле автобусной станции неподалеку от автовокзала. В результате инцидента погибли два человека. Количество пострадавших пока не уточняется.