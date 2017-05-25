В Одессе СБУ задержала на взятке бывшую судью - ФОТО

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как выяснили правоохранительные органы, престпуница требовала деньги за свои услуги.

На этот раз она запросила 5 тыс.долл. от местного жителя за вынесение положительного судебного решения по апелляционной жалобе относительно неправомерного увольнения с работы.

По словам полицейских, злоумышленница обещала сделать незаконную работу через знакомства, которые остались в областном Апелляционном суде.

В связи с этим экс-судья получила аванс в размере 2 тыс. долларов. А вот вторую часть суммы ей должны были передать перед последующим этапом рассмотрения жалобы.

Тем не менее оперативникам спецслужбы удалось задержать бывшую судью в одном из кафе во время получения неправомерной выгоды.

На данный момент открыто досудебное следствие в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 369 и ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Начальник сектора уголовной полиции Ивано-Франковской области попался на взятке.



