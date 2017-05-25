Столицу Таиланда накрыли ливни, улицы города затопило - ФОТО

Ливень продолжался всю ночь. В результате стихийного бедствия несколько районов города оказались полностью залиты водой.

Затопление спровоцировало многокилометровые заторы на дорогах в час пик. Машины стояли в центре Бангкока, а также на западных, восточных и северных окраинах города. При этом синоптики сообщили, что за ночь выпало около 25 сантиметров осадков.

По данным местных властей пять школ в двух районах города, где уровень воды превысил 40 сантиметров, закрыты. На улицах города работает в усиленном режиме уборочная техника. Для откачки воды установлены мощные насосы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на Республику Доминикана обрушились сильные ливни. Это вызвало наводнение в ряде городов. Местные власти вынуждены были начать эвакуацию людей.