14:50 25.05.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Одесщине военные моряки отрабатывают тактические навыки - ФОТО

В Одесской области на одном из учебных полигонов военнослужащие выполняют упражнения по общевоенной подготовке с офицерами Командования Военно-Морских Сил ВСУ. 

На Одесщине военные моряки отрабатывают тактические навыки - ФОТО

Об этом сообщает пресс-центр командования ВМС ВСУ.

Как отмечается, эти занятия помогут улучшить свои результаты офицерам по тактической, огневой подготовки, минной безопасности и тактической медицины.

Кроме того, подобные занятия дают возможность на практике обмениваться приобретенным опытом в ходе выполнения задач в районе проведения антитеррористической операции на Донбассе.

При этом военые будут выполнять упражнения практических стрельб из различных видов вооружения, а также отрабатывать контрснайперськие действия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на территории "Международного аэропорта Николаев" и прилегающей к нему зоны (с. Матвеевка, с. Баловное, лесной массив между поселками) началась боевые учения.

 


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