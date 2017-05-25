На Одесщине военные моряки отрабатывают тактические навыки - ФОТО

Об этом сообщает пресс-центр командования ВМС ВСУ.

Как отмечается, эти занятия помогут улучшить свои результаты офицерам по тактической, огневой подготовки, минной безопасности и тактической медицины.

Кроме того, подобные занятия дают возможность на практике обмениваться приобретенным опытом в ходе выполнения задач в районе проведения антитеррористической операции на Донбассе.

При этом военые будут выполнять упражнения практических стрельб из различных видов вооружения, а также отрабатывать контрснайперськие действия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на территории "Международного аэропорта Николаев" и прилегающей к нему зоны (с. Матвеевка, с. Баловное, лесной массив между поселками) началась боевые учения.