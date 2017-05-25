МИД подтвердили гибель украинцев в Новгородской области

Причины, обстоятельства, степень полученных гражданами Украины травм, или последствия этой аварии в настоящее время выясняются.

Об этом сообщил в четверг, 25 мая, официальный представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич. Он также заверил, что украинский консул уже выехал в Новгородскую область.

Как только получим информацию, тут же сообщим, - сказал представитель украинского внешнеполитического ведомства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, российские СМИ сообщили, что 25 мая в 42 километрах от Великого Новгорода столкнулись грузовик и минивэн. По предварительным данным, погибли шесть граждан Украины.