11:39 25.05.2017 | Происшествия | Новости
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Лучшего футболиста в мире могут посадить в тюрьму

Согласно Уголовному Кодексу Испании за неуплату налогов форварду мадридского "Реала" Криштиану Роналду грозит от двух до шести лет лишения свободы.

Лучшего футболиста в мире могут посадить в тюрьму

Об этом сообщает испанское издание Cadena SER.

Как отмечается, футболист не заплатил восемь миллионов евро налогов. 

Кроме того, Роналду укрывался от уплаты налогов в период с 2011 по 2014 год.

На данный момент Криштиану Роналду находится в управлении по борьбе с экономическими преступлениями.

Также сообщается, что если в ближайшие время документы на игрока передадут в суд, ему будет грозить штраф и тюремный срок.

Тем не менее уголовное дело по этому поводу скорее всего заведено не будет. По информации источника, Криштиану Роналду вышел из теневых схем в 2014 году еще до начала расследования.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", футбольный игрок Пепе уже принял решение по вопросу собственного будущего.


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