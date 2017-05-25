Лучшего футболиста в мире могут посадить в тюрьму

Согласно Уголовному Кодексу Испании за неуплату налогов форварду мадридского "Реала" Криштиану Роналду грозит от двух до шести лет лишения свободы.
Об этом сообщает испанское издание Cadena SER.
Как отмечается, футболист не заплатил восемь миллионов евро налогов.
Кроме того, Роналду укрывался от уплаты налогов в период с 2011 по 2014 год.
На данный момент Криштиану Роналду находится в управлении по борьбе с экономическими преступлениями.
Также сообщается, что если в ближайшие время документы на игрока передадут в суд, ему будет грозить штраф и тюремный срок.
Тем не менее уголовное дело по этому поводу скорее всего заведено не будет. По информации источника, Криштиану Роналду вышел из теневых схем в 2014 году еще до начала расследования.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", футбольный игрок Пепе уже принял решение по вопросу собственного будущего.