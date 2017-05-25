Лучшего футболиста в мире могут посадить в тюрьму

Об этом сообщает испанское издание Cadena SER.

Как отмечается, футболист не заплатил восемь миллионов евро налогов.

Кроме того, Роналду укрывался от уплаты налогов в период с 2011 по 2014 год.

На данный момент Криштиану Роналду находится в управлении по борьбе с экономическими преступлениями.

Также сообщается, что если в ближайшие время документы на игрока передадут в суд, ему будет грозить штраф и тюремный срок.

Тем не менее уголовное дело по этому поводу скорее всего заведено не будет. По информации источника, Криштиану Роналду вышел из теневых схем в 2014 году еще до начала расследования.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", футбольный игрок Пепе уже принял решение по вопросу собственного будущего.