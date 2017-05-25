15:30 25.05.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Дикий кабан стал причиной ДТП на Киевщине

На странице киевской полиции в Фейсбук появилась информация о смертельном ДТП на Киевщине, которое спровоцировал дикий кабан.

Дикий кабан стал причиной ДТП на Киевщине

В сообщении говорится, что кабан спровоцировал столкновение автомобилей, в результате которого три человека погибли и двое получили травмы.

Сообщается, что вблизи с. Шамраевка, столкнулись легковые автомобили Renault Logan и Renault Kangoo. Правоохранителями установлено, что водитель Renault Logan пытался объехать дикого кабана, который внезапно выбежал на проезжую часть дороги. Однако на скорости автомобиль занесло на полосу встречного движения, где он столкнулся с Renault Kangoo. Тяжело травмированных выживших в ДТП доставили в Сквирскую больницу.

Ранее УРА-Информ сообщал, что на автодороге "Киев-Одесса" в районе поселка Дачное Беляевского района пассажирский автобус сообщением Киев-Одесса столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии погиб десятилетний мальчик. 


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