В Венесуэле протестующие сожгли дом Уго Чавеса - ФОТО

Здание, которое находился в Сабанете, штате Баринас, сгорело полностью. Как сообщает издание El Nacional, такие действия стали ответом на убийство 19-летнего студента в Баринасе, в которого попала пуля. Протестующие обвинили в этом национальную боливарианскую гвардию.

Напомним, антиправительственные протесты в Венесуэле продолжаются уже 50 дней. Количество погибших в стране уже достигло 48 человек.

Как сообщал УРА-Информ, 16 мая власти Венесуэлы задержали более 30 участников акций протеста. Большая часть задержаний была проведена в городе Валенсия, столице штата Карабобо.

Так, чтобы выразить свое недовольство с политикой президента Николасом Мадуро, протестующие стали перекрывать движение по ключевым автомагистралям.