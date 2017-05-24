00:30 24.05.2017 | Происшествия | Новости
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В Венесуэле протестующие сожгли дом Уго Чавеса - ФОТО

В Венесуэле во вторник, 23 мая, группа протестующих людей подожгла дом бывшего президента страны Уго Чавеса.

В Венесуэле протестующие сожгли дом Уго Чавеса - ФОТО

Здание, которое находился в Сабанете, штате Баринас, сгорело полностью. Как сообщает издание El Nacional, такие действия стали ответом на убийство 19-летнего студента в Баринасе, в которого попала пуля. Протестующие обвинили в этом национальную боливарианскую гвардию.

Напомним, антиправительственные протесты в Венесуэле продолжаются уже 50 дней. Количество погибших в стране уже достигло 48 человек.

Как сообщал УРА-Информ, 16 мая власти Венесуэлы задержали более 30 участников акций протеста. Большая часть задержаний была проведена в городе Валенсия, столице штата Карабобо.

Так, чтобы выразить свое недовольство с политикой президента Николасом Мадуро, протестующие стали перекрывать движение по ключевым автомагистралям.


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