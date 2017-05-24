В Индонезии прогремели два взрыва, два человека погибли - ФОТО

Дважды взорвалось возле автобусной станции неподалеку от автовокзала. В результате инцидента погибли два человека. Количество пострадавших пока не уточняется.

Как сообщает Reuters, ссылаясь на словам начальника полиции Андрю Вибово, люди услышали два взрыва, и что по крайней мере три человека получили ранения. Оба взрыва произошли с перерывом в пять минут. На месте взрыва уже работают правоохранительные органы.

Официально сообщается, что раненые доставлены в ближайшую больницу. Местным жителям рекомендуется держаться на расстоянии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на вторник, 23 мая, в британском городе Манчестер на стадионе "Манчестер Арена" прогремел взрыв. В это время на стадионе проходил концерт американской певицы Арианы Гранде. В результате взрыва погибли 22 человек. Среди погибших оказалось восьмилетняя девочка.