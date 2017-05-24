В Индии автобус с паломниками упал в ущелье, погиб 21 человек

В результате аварии 21 человек погиб на месте. Еще около семи пассажиров получили травмы.

Как сообщает The Times of India, автобус ехал из города Индаур в Мадхья-Прадеш. Около поселка Дхарасу в провинции Уттаркаши, по неизвестным пока причинам автобус съехал в кювет.

Машина с людьми упала с высоты 250 метров.

Напомим, как сообщал УРА-Информ, в понедельник утром, 22 мая, в Мексике автобус с пассажирами упал в ущелье.

В результате аварии по меньшей мере 17 человек погибли. По предварительным данным еще как минимум 31 пассажиров получили ранения.