07:29 24.05.2017 | Происшествия | Новости
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В Индии автобус с паломниками упал в ущелье, погиб 21 человек

В ночь на среду, 22 мая, в Индии автобус с паломниками сорвался в ущелье.

В Индии автобус с паломниками упал в ущелье, погиб 21 человек

В результате аварии 21 человек погиб на месте. Еще около семи пассажиров получили травмы.

Как сообщает The Times of India, автобус ехал из города Индаур в Мадхья-Прадеш. Около поселка Дхарасу в провинции Уттаркаши, по неизвестным пока причинам автобус съехал в кювет.

Машина с людьми упала с высоты 250 метров.

Напомим, как сообщал УРА-Информ, в понедельник утром, 22 мая, в Мексике автобус с пассажирами упал в ущелье.

В результате аварии по меньшей мере 17 человек погибли. По предварительным данным еще как минимум 31 пассажиров получили ранения.


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