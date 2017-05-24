В Дубае автобус врезался в грузовик, семь человек погибших - ФОТО

В результате аварии погибли семь человек. По предварительным данным еще 35 пассажиров получили травмы.

Как сообщает Arabian Business, дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Аль-Ялайс. Полиция предполагает, что водитель автобуса потерял контроль над управлением и выехал на встречную полосу, чем и спровоцировав столкновение с грузовиком.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, накануне в Мексике автобус рухнул в ущелье с высоты примерно 90 метров. В результате аварии погибли 16 паломников из Гватемалы. Еще 26 человек получили травмы.