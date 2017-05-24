09:58 24.05.2017 | Происшествия | Новости
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Спасатели обнаружили на Эвересте тела четырех альпинистов

Спасатели обнаружили тела четырех альпинистов, погибших на Эвересте.

Спасатели обнаружили на Эвересте тела четырех альпинистов

Их нашли в палатке. По предварительной версии, альпинисты могли погибнуть из-за нехватки кислорода внутри палатки.

Как сообщает в среду, 24 мая, издание The Himalayan Times, это были тела туристов: мужчина и женщина и двое непальцев. Их обнаружили члены экспедиции, когда спускали с горы тело другого погибшего - словацкого альпиниста.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во время восхождении на гору Эверест в Гималаях погибли три альпиниста. Еще еще один турист пропал без вести.

Как сообщает в понедельник, 22 мая, The Washington Post, сейчас в районе Эвереста наблюдается сильный ветер. Однако, когда альпинисты начали подъем погода ненадолго улучшилась, пояснил чиновник из сферы туризма Непала.


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