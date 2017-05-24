СБУ ликвидировала во Львове организованную преступную группировку - ФОТО

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Как выяснили правоохранительные органы, злоумышленники ранее были судимые за насильственные преступления.

Так, они создавали конфликтные ситуации с мирными гражданами, после чего требовали от жителей деньги за решение инцидента. Кроме того, преступники применяли к жертвам незаконное лишение свободы, угрозы и пытки.

В связи с этим трех участников группировки, сотрудникам строгого порядка удалось задержать.

По словам военнослужащих, сейчас злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении преступления и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

На данный момент продолжаются оперативно-следственные действия.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее была задержана в Одессе группа местных жителей, подозреваемых в подготовке террористических актов, диверсий и провокаций.