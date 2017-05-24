12:40 24.05.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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СБУ ликвидировала во Львове организованную преступную группировку - ФОТО

Служающие Службы безопасности Украины задержали участников организованной преступной группировки, которая действовала в городе Львове.

СБУ ликвидировала во Львове организованную преступную группировку - ФОТО

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Как выяснили правоохранительные органы, злоумышленники ранее были судимые за насильственные преступления.

Так, они создавали конфликтные ситуации с мирными гражданами, после чего требовали от жителей деньги за решение инцидента. Кроме того, преступники  применяли к жертвам незаконное лишение свободы, угрозы и пытки. 

В связи с этим трех участников группировки, сотрудникам строгого порядка удалось задержать.

По словам военнослужащих, сейчас злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении преступления и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

На данный момент продолжаются оперативно-следственные действия.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее была задержана в Одессе группа местных жителей, подозреваемых в подготовке террористических актов, диверсий и провокаций.


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