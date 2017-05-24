ГСЧС предупреждает о повышении уровня воды в реках Западной Украины

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, в связи с добеганием паводковой волны ожидается продолжение подъема уровней воды на участке Днестра Галич - Залещики на 1,3 - 1,8 м.

В нижних течениях р. Боржава и р. Латорица - 2,0-3,0 м., с возможным выходом воды на пойму. При этом мимолетное поднятия уровня воды на малых водотоках составит 0,5-1,0 м.

"В первой половине дня 24 мая на Днестре в створе поста Залещики ожидается прохождение максимального уровня паводка высотой 400 - 450 см над нулем поста с максимальным расходом воды 450 - 550 м3/с", - говорится в сообщении.

Кроме того, на реках бассейнов Сяна, Днестра в пределах Львовской и Ивано-Франковской областей ожидается подъем уровней воды на 0,5 - 1,5 м.

Кстати, при сильных ливнях возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горах существует угроза образования селей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на большей части территории Украины синоптики обещают дожди, местами грозы и град.