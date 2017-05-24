10:19 24.05.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Декана Донбасского технического университета будут судить за взятку

Правоохранители задержали декана Донбасского государственного технического университета при получении взятки в размере 2 тыс. 200 грн. Так, в суд направлено обвинительное заключение по факту получения неправомерной выгоды.

 

Декана Донбасского технического университета будут судить за взятку

Об этом говоритися в пресс-службе прокуратуры Луганской области.

В настоящее время прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Таким образом, санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 1000 до 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Кроме того, взяточника могут арестовать на срок от трех до шести месяцев, либо лишение свободы на срок от двух до четырех лет с лишением права занимать определенные должности.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее полицейские попались на горячем во время получения взятки.


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