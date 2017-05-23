В Запорожской области автомобиль сорвался в канал, есть погибшие - ФОТО

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

Как отмечается, сообщение о ДТП пришло в Веселовское отделение полиции Мелитопольского отдела Главного управления Национальной полиции.

"Недалеко от села Калиновка автомобиль "ВАЗ" съехал с дороги и сорвался в канал", - сказано в сообщении.

В связи с этим на место происшествия прибыли группа быстрого реагирования, следственно-оперативная группа и эксперты.

По словам правоохранителей, легковушку вытянули с воды, в салоне обнаружили два трупа. В свою очередь очевидцы их сразу идентифицировали. Таким образом, погибшими оказались 45-летний житель Веселовского района (водитель) и житель пгт Веселое.

В данный момент следствие продолжается.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Ровно произошло ДТП при участии полицейского авто.