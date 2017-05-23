В Запорожской области автомобиль сорвался в канал, есть погибшие - ФОТО

В Запорожской области легковой автомобиль съехал с дороги в оросительный канал. Так, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.
Как отмечается, сообщение о ДТП пришло в Веселовское отделение полиции Мелитопольского отдела Главного управления Национальной полиции.
"Недалеко от села Калиновка автомобиль "ВАЗ" съехал с дороги и сорвался в канал", - сказано в сообщении.
В связи с этим на место происшествия прибыли группа быстрого реагирования, следственно-оперативная группа и эксперты.
По словам правоохранителей, легковушку вытянули с воды, в салоне обнаружили два трупа. В свою очередь очевидцы их сразу идентифицировали. Таким образом, погибшими оказались 45-летний житель Веселовского района (водитель) и житель пгт Веселое.
В данный момент следствие продолжается.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Ровно произошло ДТП при участии полицейского авто.