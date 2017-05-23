В Сумах трое пьяных устроили стрельбу по проезжающим авто - ФОТО

Все трое были в нетрезвом состоянии и устроили стрельбу по проезжающим мимо автомобилям из пневматического оружия. Как сообщили в областной полиции, вначале злоумышленники обстреляли автомобиль 33-летней жительницы Сум, в котором находился ее четырехлетний сын, а затем открыли огонь по машине патрульной полиции.

При этом женщина, машина которой пострадала, рассказала, что ехала на автозаправку и внезапно услышала звон разбитого стекла боковых дверей своего авто. Обернувшись, она увидела напуганного сына, всего осыпанного стеклом.

Выйдя из машины она увидела на балконе пятого этажа одной из многоэтажек несколько человек, один из которых целился из пистолета в ее направлении. В это время мимо проезжали патрульные, которые по требованию женщины остановились – второй выстрел уже пришелся на их автомобиль.

Полиция задержала всех злоумышленников. Ими оказались 31-летний владелец квартиры и его гости, ранее судимый 39-летний местный житель и его 33-летняя подруга. Все они находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, – сообщили правоохранители, добавив, что троица пыталась избавиться пистолета, который позже нашли в кустах под домом.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Харькове неизвестные обстреляли троллейбус, предположительно, из пневматического оружия.