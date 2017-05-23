В Ровно произошло ДТП при участии полицейского авто

Таким образом - в Ровно при участии полицейского авто было ДТП – передали недавно в прокуратуре региона. Выяснилось, что 20-го мая прямо в центре населенного пункта на перекрестке была авария, в которую попало авто полиции и еще одно авто марки ВАЗ, а также мотоцикл.

По итогам этого ДТП были травмированы сразу двое. На данном этапе пытаются выяснить все подробности случившегося, а также привлечь виноватых к ответственности. Ведется досудебное расследование.

Как сообщал УРА-Информ, в апреле на Одесчине было смертельное ДТП – возле села Дачное столкнулись автобус и легковушка.