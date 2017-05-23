В результате взрыв в Манчестере погибли 19 человек - ФОТО, ВИДЕО

Врачи скорой помощи увезли в больницу с ранениями 59 пострадавших. Как сообщает служба скорой помощи северо-западного региона на своей странице в Twitter, всех раненных разместили в различные больницы и оказали помощь нескольким раненым на месте.

Всего из-за теракта в Манчестере были задействованы 60 машин скорой помощи.

Вместе с тем полиция Манчестера подтвердила, что, взрыва произошел около половины первого ночи по киевскому времени. Департамент северо-западного округа Англии по борьбе с терроризмом уже назвал взрыв "возможным террористическим актом".

Пока не будут получены свидетельства обратного, мы будем расценивать инцидент как теракт, - заявили правоохранители.

Свои соболезнования родным и близким выразила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Она также заверила, что правительство работает над тем, чтобы установить все детали произошедшего.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на вторник, 23 мая, в британском городе Манчестер на стадионе "Манчестер Арена" прогремел взрыв. В это время на стадионе проходил концерт американской певицы Арианы Гранде.