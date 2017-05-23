В Николаеве горели предприятие, есть пострадавшие

На территории одного из предприятий горело помещение по производству яхт и лодок. В результате возгорания пострадал сотрудник предприятия.

Мужчину госпитализировали в ожоговый центр городской больницы №3. Врачи сейчас устанавливают степень ожогов пострадавшего.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пожар возник на улице Днепровская около часа ночи. Спасателям позвонили дежурные сотрудники объекта, который находится рядом. Уже на месте инцидента сотрудники ГосЧС установили, что горит помещение по производству яхт и лодок на площади 300 квадратных метров при том что общая площадь помещений составляет около 4500 квадратных метров.

При этом на предприятии не оказалась достаточного количества воды для тушения огня, поэтому спасатели приняли решение привлечь отделения части по охране Центрального, Заводского, Корабельного районов Николаева, очередную смену оперативно-координационного центра, сотрудники опытно-испытательной лаборатории, автомобиль рукавно-газодымозащитной службы. Совместными усилиями пожар был к утру полностью ликвидирован.

Весте с тем, по словам спасателей, в очаге горения были найдены баллоны с ацетиленом и кислородом, это могло привести к взрыву, однако, к счастью, огонь был вовремя потушен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на одном из заводов германии произошел взрыв. В результате инцидента были травмированы, по меньшей мере, 13 человек.