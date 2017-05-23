01:00 23.05.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Харьковской области иномарка влетела в столб, погибли два человека

В понедельник, 22 мая, в Харьковской области автомобиль "Renault Sandero" въехал в железобетонную опору столба.

В Харьковской области иномарка влетела в столб, погибли два человека

В результате аварии два человека погибли. Как сообщает отдел коммуникации полиции области, авария произошла возле поселка Ковшаровка около полудня.

Возле дома культуры 34-летний водитель иномарки не справился с управлением и в итоге его машина врезалась с железобетонной опорой столба. В салоне машины на момент аварии находились два человека - водитель и 19-ти летний пассажир.

Оба они от полученных травм скончались на месте происшествия. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на воскресенье 21 мая на автодороге вблизи села Миляновичи Турийского района автомобиль "ВАЗ-2109" столкнулся с автомобилем "Volkswagen Т-4". В результате ДТП погибли два человека, еще трое в больнице.


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