19:30 23.05.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Харькове произошло ДТП с участием полицейских

В соцсетях появилась информация о том, что сегодня Toyota Prius патрульной службы полиции Харькова во время погони за нарушителем столкнулась с автомобилем ВАЗ.

В Харькове произошло ДТП с участием полицейских

В сообщении говорится, что причины ДТП полицейские не уточняли. Однако они отметили, что экипаж выполнял неотложное служебное задание, преследуя автомобиль Renault. Сообщается, что полицейский автомобиль ехал с включенными проблесковыми маячками.

В то же время, по словам очевидцев, служебная машина двигалась по встречной полосе, а спецсигналы включились лишь за несколько секунд до аварии.

Ранее УРА-Информ сообщал, что под Днепром произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса.


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