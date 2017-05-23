В Харькове произошло ДТП с участием полицейских

В сообщении говорится, что причины ДТП полицейские не уточняли. Однако они отметили, что экипаж выполнял неотложное служебное задание, преследуя автомобиль Renault. Сообщается, что полицейский автомобиль ехал с включенными проблесковыми маячками.

В то же время, по словам очевидцев, служебная машина двигалась по встречной полосе, а спецсигналы включились лишь за несколько секунд до аварии.

Ранее УРА-Информ сообщал, что под Днепром произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса.