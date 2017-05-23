10:49 23.05.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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СБУ нашла в зоне АТО новые подтверждения российской агрессии

Сотрудники Службы безопасности Украины изъяли в зоне проведения антитеррористической операции оружие и боеприпасы российского производства.

СБУ нашла в зоне АТО новые подтверждения российской агрессии

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Так, вблизи одного из опорных пунктов Вооруженных Сил Украины, расположенного недалеко от трассы "Бахмут-Дебальцево", правоохранители обнаружили реактивный пехотный огнемет "Шмель". 

Как выяснили оперативники спецслужбы, оружие российского происхождения находилась в боеспособном, готовом к использованию состоянии.

По заключению экспертов, боеприпас изготовлен в России в 2003 году.

На данный момент продолжаются соответствующие процессуальные действия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Николаевке Славянского района Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военными обнаружили в районе проведения антитеррористической операции российское оружие. 


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