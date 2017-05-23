17:24 23.05.2017 | Происшествия | Новости
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При теракте в Манчестере 12 детей получили ранения

По сведениям директора Северо-Западной службы скорой помощи Дэвида Рэтклиффа, двенадцать детей госпитализированы после взрыва на стадионе "Манчестер-Арена".

При теракте в Манчестере 12 детей получили ранения

Об этом сообщает The Guardian.

По словам Рэтклиффа, из 59 пострадавших, 12 детей в возрасте до 16 лет получили ранения различной степени тяжести.

В свою очередь премьер-министр Тереза ​​Мэй подчеркнула, что все террористические акты - это трусливые нападения на невинных людей

"Эта атака выделяется своей ужасающей тошнотворной трусостью, преднамеренно направленной против невинных, беззащитных детей и молодежи, которые должны были наслаждаться одной из самых незабываемых ночей в своей жизни", - подчеркнула она.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в связи во взрывом в Манчестере все британские партии приняли решение приостановить агитационную кампанию.


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