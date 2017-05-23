Пентагон заявил об уничтожении боевиков "Аль-Каиды" в Йемене

Об этом сообщает информационное агенство Reuters.

Как отмечается, данная операция была проведена при поддержке властей Йемена.

В Пентагоне также подчеркнули, что американская армия совместно с арабскими союзниками продолжают борьбу с террористическими организациями, которые действуют на территории Йемена.

Стоить отметить, что "Исламское государство" и "Аль-Каида" - террористические группировки, деятельность которых запрещена в ряде стран.

Кстати, совсем недавно в афганской провинции Нангархар были уничтожены 35 боевиков террористической группировки "Исламское государство".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Йемене в последние пару недель замечено ровно 242 смерти граждан по итогам заболевания холерой.