Пентагон заявил об уничтожении боевиков "Аль-Каиды" в Йемене

Вооруженные силы США во вторник провели антитеррористическую операцию вйеменской провинции Мариб, в ходе которой были уничтожены несколько боевиков группировки "Аль-Каида".
Об этом сообщает информационное агенство Reuters.
Как отмечается, данная операция была проведена при поддержке властей Йемена.
В Пентагоне также подчеркнули, что американская армия совместно с арабскими союзниками продолжают борьбу с террористическими организациями, которые действуют на территории Йемена.
Стоить отметить, что "Исламское государство" и "Аль-Каида" - террористические группировки, деятельность которых запрещена в ряде стран.
Кстати, совсем недавно в афганской провинции Нангархар были уничтожены 35 боевиков террористической группировки "Исламское государство".
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Йемене в последние пару недель замечено ровно 242 смерти граждан по итогам заболевания холерой.