08:58 23.05.2017 | Происшествия | Новости
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Пентагон заявил об уничтожении боевиков "Аль-Каиды" в Йемене

Вооруженные силы США во вторник провели антитеррористическую операцию вйеменской провинции Мариб, в ходе которой были уничтожены несколько боевиков группировки "Аль-Каида".

Пентагон заявил об уничтожении боевиков

Об этом сообщает информационное агенство Reuters.

Как отмечается, данная операция была проведена при поддержке властей Йемена.

В Пентагоне также подчеркнули, что американская армия совместно с арабскими союзниками продолжают борьбу с террористическими организациями, которые действуют на территории Йемена. 

Стоить отметить, что "Исламское государство" и "Аль-Каида" - террористические группировки, деятельность которых запрещена в ряде стран.

Кстати, совсем недавно в афганской провинции Нангархар были уничтожены 35 боевиков террористической группировки "Исламское государство".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ" Йемене в последние пару недель замечено ровно 242 смерти граждан по итогам заболевания холерой.


 
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