На Харьковщине задержали авто со старинным оружием - ФОТО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Как отмечается, на 87 км автодороги Харьков-Красноград-Перещенино, работники полиции остановили автомобиль под управлением 48-летнего жителя города Запорожье.

В ходе осмотра полицейские обнаружили и изъяли макеты винтовки Мосина калибра 7,62 мм и винтовки СВТ-40 калибра 7,62 мм и четыре магазина с холостыми патронами к ним.

По словам правоохранителей, все это перевозились без соответствующих разрешительных документов.

На данный момент конфискованное направлено на исследование.

Кроме того, на место происшествия вызвана следственно-оперативную группу Красноградского отдела полиции.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Днепре перекрыли канал поставки оружия из зоны АТО.