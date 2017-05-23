08:19 23.05.2017 | Происшествия | Новости
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Мэй проведет экстренное заседание в связи со взрывом в Манчестере

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй проведет во вторник 23 мая заседание чрезвычайного комитета в связи со взрывом на стадионе "Манчестер Арена", который унес жизни десятки человек.

Мэй проведет экстренное заседание в связи со взрывом в Манчестере

Об этом сообщает BBC.

Как отмечается, встреча назначена на 09:00 утра по британскому времени (11:00 по киевскому).

По словам Мэй, это ужасный террористический акт.

В связи с этим премьер-министр выразила соболезнования семьям погибших и пострадавших. Кроме того, она заверила, что власти страны делают все возможное для установления всех деталей произошедшего. 

Стоить отметить, что в связи с происшествием Тереза Мэй прервала свою избирательную кампанию к назначенным на восьмое июня досрочным парламентским выборам. Также она отменила все запланированные с ее участием мероприятия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в ночь на вторник, 23 мая, в британском городе Манчестер на стадионе "Манчестер Арена" прогремел взрыв. Так, правоохранители просят людей держаться подальше от стадиона после сообщений об инциденте.


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