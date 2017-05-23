10:14 23.05.2017 | Происшествия | Новости
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Количество жертв взрыва в Манчестере увеличилось до 22 человек

По последним данным, на утром, вторника, 23 мая, количество жертв в результате теракта в Манчестере возросло до 22 человек.

Количество жертв взрыва в Манчестере увеличилось до 22 человек

Среди погибших были также дети. Об этом на своей страничке в Twitter сообщает Sky News, ссылаясь на данные городской полиции.

Как пояснила представитель полиции Иана Хопкинс, власти пока не раскрывает данные о погибших и пострадавших. Вместе с тем, в полиции отметили, что бомбы, взорвавшиеся на стадионе в Манчестере во время концерта, были начинены гвоздями. Взорвал ее террорист-смертник, который привел в действие самодельное взрывное устройство и погиб в результате нападения.

На данный момент главным является установить, действовал нападающий в одиночку или в составе террористической группировки, поскольку на стадионе произошло два взрыва.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, взрыв на стадионе в Манчестере произошел в ночь на вторник. Ранее сообщалось о 19 погибших в результате теракта. Еще 59 человек получили ранения.


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