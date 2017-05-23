Южная Корея обстреляла неопознанный объект, запущенный в КНДР

Северная Корея запустила летающий объект, который пересек границу соседней Южной Кореи. Однако неизвестный объект не успел приземлиться, поскольку был сбыт военными.
Об этом сообщает Yonhap News Agency.
Как отмечается, инцидент произошел в провинции Канвондо.
Перед тем как обстрелять объект, южнокорейсик военные запустили в эфир предупреждение и сделали несколько предварительных выстрелов.
Однако спустя несколько минут выпустили по снаряду порядка 90 выстрелов.
На данный момент пока тип объекта не определен. В связи с этим Объединенный комитет начальников штабов выясняет, что представлял из себя данный летающий объект.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", власти КНДР продолжат испытания в рамках ядерной программы, несмотря на предупреждения со стороны США и ООН.