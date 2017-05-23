15:19 23.05.2017 | Происшествия | Новости
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Южная Корея обстреляла неопознанный объект, запущенный в КНДР

Северная Корея запустила летающий объект, который пересек границу соседней Южной Кореи. Однако неизвестный объект не успел приземлиться, поскольку был сбыт военными.

Южная Корея обстреляла неопознанный объект, запущенный в КНДР

Об этом сообщает Yonhap News Agency.

Как отмечается, инцидент произошел в провинции Канвондо.

Перед тем как обстрелять объект, южнокорейсик военные запустили в эфир предупреждение и сделали несколько предварительных выстрелов.

Однако спустя несколько минут выпустили по снаряду порядка 90 выстрелов.

На данный момент пока тип объекта не определен. В связи с этим Объединенный комитет начальников штабов выясняет, что представлял из себя данный летающий объект.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", власти  КНДР продолжат испытания в рамках ядерной программы, несмотря на предупреждения со стороны США и ООН.


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