Южная Корея обстреляла неопознанный объект, запущенный в КНДР

Об этом сообщает Yonhap News Agency.

Как отмечается, инцидент произошел в провинции Канвондо.

Перед тем как обстрелять объект, южнокорейсик военные запустили в эфир предупреждение и сделали несколько предварительных выстрелов.

Однако спустя несколько минут выпустили по снаряду порядка 90 выстрелов.

На данный момент пока тип объекта не определен. В связи с этим Объединенный комитет начальников штабов выясняет, что представлял из себя данный летающий объект.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", власти КНДР продолжат испытания в рамках ядерной программы, несмотря на предупреждения со стороны США и ООН.