10:19 22.05.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Во Львовской области из-за непогоды обесточены 38 населенных пунктов

Во Львовской области без электроснабжения остались 38 населенных пунктов вследствие непогоды. Так, 20 из них обесточены полностью, 18 - частично.

Во Львовской области из-за непогоды обесточены 38 населенных пунктов

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В результате неблагоприятных погодных условий из-за срабатывания автоматики защиты линий электропередач произошло обесточивание 38 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

На данный момент бригады облэнерго работают над восстановлением электроснабжения населенных пунктов.

Стоить отметить, что сильный ливень во Львове превратил дороги в реки, осложнив движение транспорта.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", во Львове за шесть часов выпало 23 миллиметра осадков. Это почти треть месячной нормы дождей, которые должны были выпасть в мае. 

 


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