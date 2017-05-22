Во Львовской области из-за непогоды обесточены 38 населенных пунктов

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В результате неблагоприятных погодных условий из-за срабатывания автоматики защиты линий электропередач произошло обесточивание 38 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

На данный момент бригады облэнерго работают над восстановлением электроснабжения населенных пунктов.

Стоить отметить, что сильный ливень во Львове превратил дороги в реки, осложнив движение транспорта.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", во Львове за шесть часов выпало 23 миллиметра осадков. Это почти треть месячной нормы дождей, которые должны были выпасть в мае.