В Сирии повстанцы покинули последние районы города Хомс

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Отмечается, что район Уэра покинули около 700 бойцов и их семьи. При этом число эвакуированных в общей сложности составило около 3000 человек

В свою очередь правительственные войска уже давно взяли в осаду силы оппозиции. Поскольку, Хомс был одним из первых центров восстания против Башара Асада.

В настоящее время Асад контролирует главные города Сирии.

Добавим, что эвакуированные в основном покинули провинцию Идлиб, контролируемую мятежниками, и город Джарабус, расположенный вдоль границы Сирии с Турцией.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Сирии правительственная авиация сбросила на подконтрольный сирийской оппозиции район Хула в провинции Хомс вакуумные бомбы.