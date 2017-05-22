09:38 22.05.2017 | Происшествия | Новости
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В Сирии повстанцы покинули последние районы города Хомс

В Сирии, в городе Хомс, сотни повстанцев со своими семьями покинули последний район, удерживавшийся оппозицией. Такое решение было принято в связи с договоренностями, достигнутыми на переговорах по Сирии в Астане.

В Сирии повстанцы покинули последние районы города Хомс

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Отмечается, что район Уэра покинули около 700 бойцов и их семьи. При этом число эвакуированных в общей сложности составило около 3000 человек

В свою очередь правительственные войска уже давно взяли в осаду силы оппозиции. Поскольку, Хомс был одним из первых центров восстания против Башара Асада.

В настоящее время Асад контролирует главные города Сирии.

Добавим, что эвакуированные в основном покинули провинцию Идлиб, контролируемую мятежниками, и город Джарабус, расположенный вдоль границы Сирии с Турцией.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Сирии правительственная авиация сбросила на подконтрольный сирийской оппозиции район Хула в провинции Хомс вакуумные бомбы.


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