13:25 22.05.2017 | Происшествия | Новости
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В Мексике пассажирский автобус упал с обрыва, 17 погибших

В результате ДТП на юге Мексики недалеко от границы с Гватемалой количество погибших и раненых возросло. В часности, семнадцать человек погибли, еще 31 получили ранения.

В Мексике пассажирский автобус упал с обрыва, 17 погибших

Об этом сообщает информационное агенство Reuters.

Как отмечается, авария произошла недалеко от города Мотосинтла. 

Также правоохранительные огрганы выяснили, что автобус с прихожанами сошел с дороги и упал с крутого склона.

В результате падения автобуса с высоты около 90 метров в горном районе. Так, по меньшей мере 17 человек были убиты и 31 человек получил ранения.

Однако, что послужило причиной смертельной аварии пока не известно.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Мексике автобус с паломниками упал в ущелье, погибли 16 человек.


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