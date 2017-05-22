В Мексике пассажирский автобус упал с обрыва, 17 погибших

В результате ДТП на юге Мексики недалеко от границы с Гватемалой количество погибших и раненых возросло. В часности, семнадцать человек погибли, еще 31 получили ранения.
Об этом сообщает информационное агенство Reuters.
Как отмечается, авария произошла недалеко от города Мотосинтла.
Также правоохранительные огрганы выяснили, что автобус с прихожанами сошел с дороги и упал с крутого склона.
В результате падения автобуса с высоты около 90 метров в горном районе. Так, по меньшей мере 17 человек были убиты и 31 человек получил ранения.
Однако, что послужило причиной смертельной аварии пока не известно.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Мексике автобус с паломниками упал в ущелье, погибли 16 человек.