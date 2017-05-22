В Мексике автобус с паломниками упал в ущелье, погибли 16 человек

В результате аварии по меньшей мере 16 человек погибли. По предварительным данным еще как минимум 26 пассажиров получили ранения.

Как сообщается El Sol de Mexico, дорожно-транспортное происшествие произошло в горах в штате Чьяпас на юго-востоке Мексики. В автобусе ехали паломники.

В момент, когда автобус ехал с Уистлы в Комалапу, транспортное средство, по неизвестным пока причинам, упало со скалы с высоты около 90 метров.

Согласно предварительной версии, в автобусе были гватемальцы. На место аварии отправили спасательную команду.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в воскресенье, 21 мая, в турецком городе Полатлы попал в аварию автобус, который вез делегатов внеочередного конгресса правящей партии Турции. В результате аварии 32 человека получили ранения.