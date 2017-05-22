В Кропивницком пьяный водитель на Mercedes устроил гонки с патрульными

Около семи часов утра, полицейские увидели, как Mercedes Benz, двигаясь по улице Верхняя Пермская, не предоставил преимущество в движении Opel Vectra. Таким образом водитель иномарки создал на дороге аварийную ситуацию.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Кропивницкого, правоохранители решили остановить водителя, он только увеличил скорость и начал "убегать".

Поскольку гражданин не реагировал на специальные звуковые сигналы, инспекторы вынуждены были заблокировать движение автомобиля. Остановили нарушителя на улице Барвистая.

По информации полиции в салоне автомобиля находились двое людей, а за рулем машины находится 18 летний молодой человек с явными признаками алкогольного опьянения. Еще пассажир был еще более нетрезвым и машина принадлежит ему. Факт употребления алкоголя водитель подтвердил, однако проходить освидетельствование на месте и в медицинском учреждении отказался, - говорится в сообщении.

Полиция составили административные материалы по статьям Управление в состоянии опьянения, Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления и Невыполнение водителем требований об остановке сотрудников полиции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в российском городе Владивостоке в воскресенье, 21 мая, произошла масштабная авария. Тут водитель грузовика Nissan Diesel сумел разбить сразу 19 машин. При этом пострадал и его автомобиль.