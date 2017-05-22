В двух ДТП на Волыни погибли три человека

В сообщении говорится, что в ночь на воскресенье 21 мая на автодороге вблизи села Миляновичи Турийского района автомобиль "ВАЗ-2109" столкнулся с автомобилем "Volkswagen Т-4". В результате ДТП погибли два человека, еще трое в больнице. По данному факту следователи начали уголовное производство.

Кроме того, 21 мая на автодороге вблизи села Секунь Старовиживского района в результате лобового столкновения "Citroen Berlingo" с автомобилем "Peugeot Expert" погиб 61-летний ковельчанин. Трое пассажиров "Peugeot Expert" получили телесные повреждения. После осмотра врачей, они отказались от госпитализации.

По данному факту также начато уголовное производство.

Правонарушителям вменяется ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

В данный момент ведется следствие.

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