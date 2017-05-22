В Бангкоке в больнице прогремел взрыв, есть пострадавшие

В результате инцидента пострадали по меньшей мере 23 человека. Как сообщает издательство Nation, неизвестное устройство взорвалось в приемной для вышедших на пенсию должностных лиц.

Люди получили ранения от осколков. По словам заместителя начальника национальной полиции, что около десяти армейских офицеров получили ранения.

По итогам предварительного расследования взрыв был вызван бомбой, - пояснил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по меньшей мере пять человек погибли, еще 67 получили ранения в результате взрыва на складе боеприпасов в Судане. Взрыв произошел в городе Ньяла. Причиной взрыва стал "инцидент с электричеством" и сейчас "предпринимаются усилия для борьбы с огнем".