В Алжире разбился вертолет, погибли пять человек

На его борту было пять членов экипажа. Все они погибли.

Как сообщает информационное агентство Maghreb Arabe Presse инцидент произошел близ столицы страны в провинции Типаз. По предварительным данным вертолет задел опору линии электропередач.

Комментариев алжирских властей по поводу чрезвычайной читуации пока не поступало.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, береговая охрана Соединенных Штатов Америки обнаружила обломки самолета возле берегов Багамских островов. Они, скорее всего принадлежат исчезнувшему ранее самолету.

По предварительным данным на борту самолета находились четверо американцев. Это женщина 40 лет, мужчина 52 лет и двое их детей трех и четырех лет.