На Ровенщине трое граждан стали жертвами грозы

Так, трое мужчин на Ровенщине 21-го мая стали жертвами грозы. В людей попал грозовой разряд. Этот инцидент был зафиксирован в поселке Константиновка, что расположен в указанной области. Один мужчина как раз в процессе грозы общался по мобильному. Его вскоре отвезли в местную больницу.

Еще двое мужчин также пострадали от грозы. Им – 63 года, 58 лет и 28 лет. Всем повезло выжить – сейчас пострадавшие находятся в реанимации. В больнице говорят, что все трое – в тяжелом состоянии.

Как сообщал УРА-Информ, в нашей стране 22-го мая также ожидается местами дождь, а также местами будет гроза.