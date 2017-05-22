На Львовщине автомобиль столкнулся к микроавтобус, погиб один человек

В результате аварии погиб один человек. Еще троих скорая помощь увезла в больницу.

Как сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации, авария произошла на автодороге "Киев-Чоп" в селе Давыдов около семи часов вечера.

Тут микроавтобус Renault Trafic, за рулем которого находился житель города Стрый, по неизвестным причинам врезался в Toyota Corolla. От сильного удара травмы различной степени тяжести получили четыре человека.

Всех их увезли в больницу, однако один из них умер в операционном отделении в больнице. Причины аварии пока не ясны.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в воскресенье, поздно вечером, 21 мая, городской голова Белгород-Днестровского Алла Гинак попала в серьезную аварию. В настоящее время она находится в больнице в очень тяжелом состоянии.