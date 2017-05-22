На Эверест три альпиниста погибли, один пропал без вести

Еще еще один турист пропал без вести. Как сообщает в понедельник, 22 мая, The Washington Post, сейчас в районе Эвереста наблюдается сильный ветер. Однако, когда альпинисты начали подъем погода ненадолго улучшилась, пояснил чиновник из сферы туризма Непала.

По его словам, недалеко от вершины горы погиб врач из американского штата Алабама.

Он попытался покорить гору вновь, после того как в 2015 году выжил на Эвересте при землетрясении, вызванном лавиной. Словацкий альпинист Владимир Страба также умер в воскресенье.

На тибетской стороне горы 54-летний австралийский скалолаз Франческо Энрико Маркетти умер от горной болезни. На данный момент продолжаются поиски индийского альпиниста, который потерял своего гида в субботу, - рассказал чиновник, добавив, что в этом году рекордное количество альпинистов пытается покорить самый высокий пик в мире.

Уже выдано 375 разрешений иностранцам, а это самое большое число с 1953 года, - заверил он.

Напомним, в Непале возле Эвереста произошло землетрясение магнитудой 5,4. Эпицентр находился в 120 км от столицы Катманду.

Как сообщал УРА-Информ, правительство Индии хочет произвести замеры высоты Эвереста в связи с тем, что, по данным ученых, гора могла стать ниже в результате землетрясения в Непале.