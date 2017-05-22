12:25 22.05.2017 | Происшествия | Новости
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КНДР начнет серийное производство новой баллистической ракеты

Северная Корея планирует провести запускк баллистической ракеты среднего радиуса и начать ее серийное производство.

КНДР начнет серийное производство новой баллистической ракеты

Об этом сообщает информационное агенство Reuters.

Как отмечается, за запуском баллистической ракеты наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Он, в частности, распорядился начать серийное производство этой ракеты.

Тем не менее ракета, название и характеристики которой остаются неизвестными, готова к поставке на боевое дежурство. 

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее власти КНДР объявили об успешном пуске баллистической ракеты средней дальности Pukguksong-2. 


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