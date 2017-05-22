КНДР начнет серийное производство новой баллистической ракеты

Северная Корея планирует провести запускк баллистической ракеты среднего радиуса и начать ее серийное производство.
Об этом сообщает информационное агенство Reuters.
Как отмечается, за запуском баллистической ракеты наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын.
Он, в частности, распорядился начать серийное производство этой ракеты.
Тем не менее ракета, название и характеристики которой остаются неизвестными, готова к поставке на боевое дежурство.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее власти КНДР объявили об успешном пуске баллистической ракеты средней дальности Pukguksong-2.