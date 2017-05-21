В России грузовик врезался сразу в 20 машин - ФОТО, ВИДЕО
В российском городе Владивостоке в воскресенье, 21 мая, произошла масштабная авария.
Тут водитель грузовика Nissan Diesel сумел разбить сразу 19 машин. При этом пострадал и его автомобиль.
К счастью, он был пристегнут ремнем безопасности и не пострадал. Как сообщает Управление Министерства внутренние дел по Приморскому краю, он не успел затормозить перед светофором на улице Алеутской.
В результате его машина разбила 19 машин, которые стояли припаркованными к обочине. По данным полиции, в аварии пострадал один человек. Десятилетний ребенок находился на заднем пассажирском сидении одной из автомашин.
Самого водителя грузовика направили на медицинское освидетельствование. В отношении него составлен административный материал, ведется расследование.
Вместе с тем в полиции установили, что задержанный в 2016 году уже привлекался к ответственности за нарушение статьи "Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий", а начале 2017 года – за превышение скорости.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в декабре в России в крупное ДТП попал автобус с детской командой по спортивной акробатике, в результате чего погибли 12 человек, в том числе девять детей.
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