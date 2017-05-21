На Киевщине в ДТП разбился военный

В сообщении говорится, что по предварительным данным, за рулем была местная жительница 1984 года рождения. Молодая женщина с тяжелыми травмами доставлена ​​в реанимационное отделение больницы, где за ее жизнь борются медики. Пассажир, военнослужащий 1991 года рождения, погиб на месте аварии.

В данный момент ведутся следственные действия.

Раннее УРА-Информ сообщал, что 25 апреля, в Одесской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.