На Киевщине в ДТП разбился военный

Пресс-служба ЧП в Киевской области сообщает, что вчера, 20 мая, в 3.35, в Василькове на улице Декабристов водитель мотоцикла "Yamaha" не справился с управлением и врезался в электроопору. Пассажир мотоцикла от полученных травм скончался.
В сообщении говорится, что по предварительным данным, за рулем была местная жительница 1984 года рождения. Молодая женщина с тяжелыми травмами доставлена в реанимационное отделение больницы, где за ее жизнь борются медики. Пассажир, военнослужащий 1991 года рождения, погиб на месте аварии.
В данный момент ведутся следственные действия.
Раннее УРА-Информ сообщал, что 25 апреля, в Одесской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.