13:16 21.05.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Киевщине в ДТП разбился военный

Пресс-служба ЧП в Киевской области сообщает, что вчера, 20 мая, в 3.35, в Василькове на улице Декабристов водитель мотоцикла "Yamaha" не справился с управлением и врезался в электроопору. Пассажир мотоцикла от полученных травм скончался.

На Киевщине в ДТП разбился военный

В сообщении говорится, что по предварительным данным, за рулем была местная жительница 1984 года рождения. Молодая женщина с тяжелыми травмами доставлена ​​в реанимационное отделение больницы, где за ее жизнь борются медики. Пассажир, военнослужащий 1991 года рождения, погиб на месте аварии.

В данный момент ведутся следственные действия.

Раннее УРА-Информ сообщал, что 25 апреля, в Одесской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.


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