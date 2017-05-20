В Ровно на вокзале избили мужчину

Пострадавший, как оказалось, недавно получил тяжелые травмы – поведали в коммуникационном отделе полиции указанного украинского региона. Согласно переданным данным – сейчас пострадавшего отправили в реанимацию одной из местных клиник. А личность же этого человека так пока что и не установлена. Сообщается, что человек был одет в кофту в полосках, джинсы. Выглядит примерно на 45-ть лет. Кто совершил его избиение – тоже так и не выяснили.

Как сообщал УРА-Информ, в н.п. Сумы недавно группа злоумышленников напала на местного депутата и избила его.