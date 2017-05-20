В Одессе жестоко убили семью бухгалтера Черноморского порта

Об трагическом инциденте передает местное издание "Думская" .

Как отмечается, тела погибших обнаружили родственники, которые и вызвали полицию.

При этом у жертв нашли многочисленные рубленные и огнестрельные ранения головы. Кроме того, из дома не похитили никаких ценных вещей.

В настоящее время полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", совсем недавно правоохранители задержали 29-летнего киевлянина, который в ночном клубе на Печерске смертельно травмировал парня.