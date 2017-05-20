17:22 20.05.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Николаеве сегодня выпал град - ФОТО

В субботу утром, 20 мая, в Николаеве прошел сильный ливень с градом.

В Николаеве сегодня выпал град - ФОТО

Об этом в социальных сетях сообщают местные жители.

В частности, николаевцы сообщили о граде на улицах Космонавтов, Троицкой, Херсонское шоссе и других в Ингульском районе города.

Так, о редком для этого времени года явлении сообщил пресс-секретарь Николаевского облздрава Юрий Багрянцев, опубликовав фотографии на своей Facebook-странице.

"Маябрь", - иронично подписал снимки чиновник и добавил, что "помидоры выстояли!".

К счастью, никто из жителей не пострадал.

Напомним, как сообщил ранее "УРА-Информ", в поселке Виноградовое Закарпатской области выпал град размером с перепелиное яйцо.


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