В Николаеве сегодня выпал град - ФОТО

Об этом в социальных сетях сообщают местные жители.

В частности, николаевцы сообщили о граде на улицах Космонавтов, Троицкой, Херсонское шоссе и других в Ингульском районе города.

Так, о редком для этого времени года явлении сообщил пресс-секретарь Николаевского облздрава Юрий Багрянцев, опубликовав фотографии на своей Facebook-странице.

"Маябрь", - иронично подписал снимки чиновник и добавил, что "помидоры выстояли!".

К счастью, никто из жителей не пострадал.

Напомним, как сообщил ранее "УРА-Информ", в поселке Виноградовое Закарпатской области выпал град размером с перепелиное яйцо.