23:33 20.05.2017 | Происшествия | Новости
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В Афганистане боевики напали на банк, есть погибшие

В Афганистане в юго-восточной провинции Пактия боевики в полицейской форме напали на банк. Так, в результате происшествия погибли двое полицейских, еще по меньшей мере были ранены 31 человек. 

В Афганистане боевики напали на банк, есть погибшие

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на местных чиновников. 

Как отмечается, злоумышленники атаковали отделение "Кабул Банк" в административном центре провинции Гардезе.

При этом правоохранительные органы выяснили, что нападавших было трое, все они убиты силовиками.

В настоящее время раненые люди находятся в больнице.

Тем не менее ответственность за нападение пока никто на себя не взял.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на восток Афганистана от взрывного устройства погибли 11 участников свадебной церемонии. Среди убитых , пять женщин, пятеро детей и мужчина.


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