В Афганистане боевики напали на банк, есть погибшие

В Афганистане в юго-восточной провинции Пактия боевики в полицейской форме напали на банк. Так, в результате происшествия погибли двое полицейских, еще по меньшей мере были ранены 31 человек.
Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на местных чиновников.
Как отмечается, злоумышленники атаковали отделение "Кабул Банк" в административном центре провинции Гардезе.
При этом правоохранительные органы выяснили, что нападавших было трое, все они убиты силовиками.
В настоящее время раненые люди находятся в больнице.
Тем не менее ответственность за нападение пока никто на себя не взял.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на восток Афганистана от взрывного устройства погибли 11 участников свадебной церемонии. Среди убитых , пять женщин, пятеро детей и мужчина.