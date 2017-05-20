В Афганистане боевики напали на банк, есть погибшие

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на местных чиновников.

Как отмечается, злоумышленники атаковали отделение "Кабул Банк" в административном центре провинции Гардезе.

При этом правоохранительные органы выяснили, что нападавших было трое, все они убиты силовиками.

В настоящее время раненые люди находятся в больнице.

Тем не менее ответственность за нападение пока никто на себя не взял.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на восток Афганистана от взрывного устройства погибли 11 участников свадебной церемонии. Среди убитых , пять женщин, пятеро детей и мужчина.