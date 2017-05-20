На Киевщине полиция задержала банду грабителей-рецидивистов - ФОТО

Об этом говорится в сообщении полиции Киевской области. Так, злоумышленники проникли в частный дом путем взлома замка входной двери, откуда похитили 2700 гривен, 200 долларов, изделия из золота.

По словам правоохранительных органов, злодеи являются жителями города Мариуполь Донецкой области, которые уже отбывали наказание за воровство. При этом их соучастником был житель Киева.

Также полицейские выяснили, что лидер преступной группировки совсем недавно вышел на волю после отбывания наказания за совершенные преступления.

При задержании сотрудники строгого порядка конфисковали вещественные доказательства, среди которых - различные инструменты и отмычки.

В данный момент мошенников подозревают в совершении ряда преступлений на территории Киева, Киевской области и соседних регионах.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее оперативники задержали наркоторговцев в Белой Церкви во время получения очередной партии товара - 200 таблеток "экстази".