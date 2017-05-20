16:19 20.05.2017 | Происшествия | Новости
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Количество жертв последних терактов в Ираке возросло до 35

По меньшей мере погибли 35 человек, еще десятки человек получили ранения в результате двойного теракта в Ираке.

Количество жертв последних терактов в Ираке возросло до 35

Об этом передает AFP.

Сообщается, что первый взрыв прогремел, когда террорист на заминированном автомобиле был остановлен для проверки при въезде в населенный преимущественно шиитами квартал Абу-Дашир. 

В результате правоохранительные органы смогли убить одного из нападавших, но второй сумел причинить смерть многих людей.

Так, смертник подорвал начиненный взрывчаткой автомобиль вблизи от полицейского участка, расположенного в одноименном районе. В связи с этим погибли 11 человек и 30 ранены.

Кроме того, погибли трое военнослужащих, еще трое получили ранения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на севере Ирака в ночь на четверг, 18 мая, коалиция нанесла несколько авиаударов по объектам террористической организации "Исламское государство" в Мосуле.


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