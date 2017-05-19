13:57 19.05.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В результате масштабного ДТП под Харьковом пострадали 11 человек - ФОТО

На трассе Киев-Харьков произошла серьезная авария, в результате столкновения пострадали 11 человек. 

В результате масштабного ДТП под Харьковом пострадали 11 человек - ФОТО

Об этом на странице в Facebook сообщила пресс-служба ГУНП Украины в Харьковской области.

Как отмечается, на 497 километре трассы Киев - Харьков - Должанский водитель автомобиля Ford выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "ВАЗ-21011".

В результате в ДТП также попал и проезжающий мимо пассажирский автобус "Эталон" и следующий за ним автомобиль Toyota RAV4

При этом водитель Ford был госпитализирован с тяжелыми травмами, ушибами отделался водитель автобуса, а также несколько пассажиров.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники харьковской милиции, которые устанавливают все обстоятельства.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на автодороге "Киев-Одесса" в районе поселка Дачное Беляевского района пассажирский автобус Киев-Одесса столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии погиб десятилетний мальчик, которые был пассажиром легковушки.


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